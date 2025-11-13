今回、Ray WEB編集部は職場での困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は新卒で現在の会社に入社しました。業務は楽しいのですが、ひとつ困ったことがあって……？林さんのプレゼンに対して、なにか言いたげな様子の田中さん。このあと田中さんはなんと言うのでしょう？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】これって【ハラスメント】じゃない？“恋愛