「ZOOM L1」トンボ鉛筆は、日本の技術と感性が融合した日本発のコンテンポラリーデザインペン「ZOOM」から2023年に発売したキャップ式水性ゲルボールペン「ZOOM L1／ズーム エルワン」の新色5色を11月19日から全国の主要文具店で順次発売する。同製品は、根強い人気のキャップ式ペンに新たなスタイルを提案している。ボディは外軸と中軸の2重構造で、外軸はすりガラスのような半透明エンプラ（自動車の内外装に採用されている植物