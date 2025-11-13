今年9月にペースメーカーの取り付け手術を受け、療養中だった歌手の美川憲一さん（79）。新たに『パーキンソン病』であることが13日、所属事務所のホームページで明かされました。この『パーキンソン病』、どのような病気なのでしょうか。『さそり座の女』などで知られ、2025年にはデビュー60周年を迎えた美川さん。9月に心不全やめまいなどを引き起こす『洞不全症候群』の治療のため、心臓にペースメーカーを取り付ける手術を受け