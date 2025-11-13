8日に肺炎のため92歳で死去した俳優仲代達矢さんの通夜が13日、東京・世田谷の自宅兼稽古場「無名塾」で行われた。同塾の2期生で俳優の役所広司（69）が参列後、取材に応じた。仲代さんにかけた言葉は「ありがとうございます」だと話した。これまでを振り返り、「本当にお世話になって、僕たち生徒は無償で教えてもらっていて、貴重な時間でした。大変な時期に時間を割いて、どうなるか分からないような僕たちに教えてくれて、感謝