俳優の福士蒼汰と福原遥が１３日、都内で行われたダブル主演映画「楓」（行定勲監督、１２月１９日公開）のジャパンプレミアにＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの宮近海斗らとともに登壇した。時代を超えて愛されるスピッツの名曲「楓」を原案にした感動のラブストーリー。一人二役で双子の兄弟を演じる福士はニュージーランドでの撮影について「景色が壮大だった。山々がきれいで素敵だった」と振り返り、福原も「私もそう思いまし