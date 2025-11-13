大学、高校の秋の日本一を決める第５６回明治神宮大会が１４日、神宮球場で開幕する。１３日には開会式が東京・渋谷区の明治神宮会館で行われた。全国の地区大会を勝ち上がった大学１１校、高校１０校が出場。ともに決勝は１９日の予定だ。高校の部の優勝校が所属する地区は、来春センバツで「神宮大会枠」を得ることになる。＊＊＊戦国東都６連覇中の強豪・青学大は昨年に続き、史上６校目の大会連覇を狙う。中日のド