８代目中村芝翫と女優・三田寛子の次男で、体調不良のため入院していた歌舞伎俳優・中村福之助が一時退院したことを報告した。１３日が２８歳の誕生日の福之助は同日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬の写真に文字をのせて、退院したことを伝えた。「ひとまず心配してくださっている皆様へ温かいメッセージ、お祝いのメッセージありがとうございます今日一時退院することができ半月ぶりに家に帰って