高市政権で防衛相に起用された小泉進次郎氏が、参議院予算委員会の合間のランチショットを公開した。小泉氏は１３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、『よこすか海軍カレーラーメン』を…。午後も予算委員会は続きます」と記し、地元の神奈川・横須賀市の名物・海軍カレー味のカップラーメンを食べている写真をポストした。自身のインスタグラムのストーリー