１３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、高市早苗首相の国会答弁を様々に検証した。連立相手の日本維新の会が求める議員定数の削減について、高市総理始め自民党の対応が停滞しているかに見える点について、ＴＢＳスペシャルコメンテーターの星浩氏は「維新からすると、この議員定数削減を約束したから、連立に入ったんですよっていうのが最大の売りだったわけですから、これを自民党がま