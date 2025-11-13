サッカー日本代表は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日）に向けて、試合会場となる豊田スタジアムで前日練習を行った。所属のＳランスではフランス２部で９試合５ゴールと違いを見せている一方、１部を戦っていた昨季とのレベル差にストレスを抱える日々が続くが「代表に来たらやっぱりみんなうまい。常に全力を出せる状態なので、そういった意味でやっぱり特別な場所って感じがします。この１年はＷ杯もあるので、僕の中では