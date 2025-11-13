現代女性の６割以上が自覚する冷え。秋冬だけでなく、オフィスの冷房や春先の肌寒さにも悩まされます。そんな毎日に寄り添うのが、株式会社トレインの新ブランド「３６５日のシルク」。天然シルクを贅沢に使用し、柔らかく伸縮性のある素材でオールシーズン快適。腹巻やレギンスなど、日常使いしやすいラインナップで、毎日の冷えとりをサポートします。 ふんわり優しい腹巻でお腹を温める 冷えとり腹巻 「