3年目を終えた荘司康誠（25）が13日、楽天モバイルパークで契約更改に臨み、1300万円増の年俸4000万円（金額は推定）で契約を更改した。今季は開幕1軍は逃したものの、13試合で4勝4敗、防御率3・07。シーズン終盤には先発ローテを任され、投手陣を引っ張った。来季については「最低でも150イニング。その中でイニング数と同じかそれ以上の三振数を目指す」と力強く語った。