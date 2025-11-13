藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負は13日、京都競馬場で第4局2日目が指し継がれ、後手・藤井が138手で勝利した。角換わりから相雁木（がんぎ）へ進み、この日午後まで劣勢を自覚したという。100手目、佐々木の歩の前へ桂を放った歩頭桂。「勝負手という感じ。駒損になる。こういう指し方では苦しい」と語る逆転勝利だった。勝利を意識したのは134手目。佐々木王の