【ニューデリー＝青木佐知子】パキスタンの下院は１２日、陸軍トップの権限強化や憲法裁判所の新設などを柱とする憲法改正案を可決した。近く大統領の署名を経て、成立する見通しだ。地元紙ドーンなどによると、改正案では、陸海空３軍のトップとして「軍参謀長」を設け、陸軍参謀長が就くほか、軍最高位の「元帥」に終身の免責特権を与える。また憲法裁判所を新設し、最高裁の管轄だった憲法解釈などに関する裁判の権限を移す