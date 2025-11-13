13日、将棋の8大タイトル「竜王戦」の第4局が京都競馬場で開かれ、藤井聡太竜王が佐々木勇気八段に勝ち、タイトルを防衛しました。【映像】23歳3カ月で3つ目を得たのは史上最年少これでタイトル5連覇を果たし、「永世竜王」の資格を手にしました。藤井竜王が獲得した永世称号は、「永世棋聖」「永世王位」に続き、今回で3つ目です。3つ以上の永世称号を獲得した棋士は4人目で、23歳3カ月で3つ目を得たのは史上最年少です。