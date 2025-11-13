2024年1月、静岡県沼津市でごみ出し当番の親子2人をひき逃げして死亡させた87歳の男の判決公判が11月13日に開かれ、地裁沼津支部は懲役5年6か月の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】2024年1月に静岡県沼津市で事故があった現場 争点となっていた「ひき逃げ」について裁判所は「人を死傷させたかもしれない認識はあった」と罪を認定しました。 判決を受けたのは沼津市の無職の男（87）です。 起訴状などによりますと被