中国・蘇州市でカメラが捉えたのは、炎と黒煙に包まれた歴史的建造物です。離れた場所からもはっきりと聞こえる、屋根の一部が崩れ落ちる音。現地時間の11月12日午前11時半ごろ、永慶寺で火事が起きました。燃えたのは、敷地内の文昌閣と呼ばれる建物で、消防によって火は消し止められましたが全焼です。中国メディアなどによりますと、永慶寺は1500年以上の歴史を持ち、観光地としても人気がある場所。中でも、全焼した文昌閣は永