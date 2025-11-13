【SVリーグ】東レアローズ静岡 0ー3 大阪ブルテオン（11月9日・男子第3節）【映像】選手交代で前代未聞のほっこり“珍光景”緊迫した試合で、突如、会場に笑いが沸き起こった。その中心にいたのがアメリカ人選手。審判に注意され、不服そうにベンチに戻る姿が中継に映し出されていたが、その意外すぎる真相、“珍光景”を巡ってSNSで大きな話題を呼んでいる。大同生命SVリーグ男子の第3節、東レアローズ静岡は大阪ブルテオンと