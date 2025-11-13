＜大相撲十一月場所＞◇五日目◇13日◇福岡・福岡国際センター【映像】強過ぎる24歳力士の怪物っぷり「実際の様子」体重200キロ近くの“怪物”若手力士が、元幕内の幕下十七枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）と対決。館内はまるで結びの一番のように盛り上がり、「この対決まじか」「さすがラスボス」と手に汗握る声が相次いだ。大怪我による休場で序ノ口まで転落しながらも幕内復帰を目指して番付を駆け上がってきた炎鵬。今場所はここ