自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第23話バカじゃないの？【編集部コメント】おーーっと！ここで突如として登場したのはチヒロさんの幼馴染さんです。初っ端から「バカ」と怒鳴りつけるあたり、チヒロさんとは相当距離が