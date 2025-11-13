今年９月、山形県米沢市の路上で同僚の女性２人に暴行を加えたとして、きょう、会社員の３０歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】未明に同僚の女性2人を突き飛ばす会社員の30歳男逮捕（山形・米沢署） 暴行の疑いできょう逮捕されたのは、米沢市松が岬に住む会社員の３０歳の男です。 警察によりますと、男は、今年９月３０日の午前３時３０分ごろ、米沢市中央一丁目の路上で、同僚である３０代女性と２０代女性に対し、