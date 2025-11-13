福岡県警八女署は13日、八女市の男性が持つ携帯に12日午後2時ごろ、福岡県警と徳島県警をかたる男から「徳島県警で逮捕された詐欺事件の犯人があなたの銀行口座に振り込みをしている」「あなたは詐欺一味とみなされている」などと言われる不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。