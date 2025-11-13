13日、自民党広島県連は広島３区の支部長を比例代表中国ブロックの石橋林太郎衆議院議員とするよう党本部に求めました。 自民党広島県連の中本会長代理と石橋衆議院議員は自民党本部を訪れ、鈴木幹事長、古屋選挙対策委員長と面会しました。 会談は非公開で行われ、自民党広島県連は次の衆議院選の公認候補を前提にした広島３区の支部長を石橋衆議院議員にするよう求めました。 中本会長代理は、広島に関して公明党との友好的な