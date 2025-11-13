11月11日早朝、新潟県長岡市の県道上で軽貨物自動車を運転中に歩行者の70代男性と衝突したとして、車を運転していた会社員の男が現行犯逮捕されました。過失運転致傷で現行犯逮捕されたのは、長岡市曙の会社員の男(51)です。男は11日午前5時半過ぎ、長岡市摂田屋の県道上で軽貨物自動車を運転中、道路を歩行中の70代男性と衝突しました。男性はその後、長岡市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警察の調べに対し、