º£ÅÙ¤Î16Æü¤ËÅê³«É¼¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¸Åç»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤¹¡£º£·î9Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤¬ÁèÅÀ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ê»³ÅÄÎ¶¼£ ¸õÊä Ìµ¡¦¿·¡Ë¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Á¡£¤½¤·¤Æ²Ô¤°¤Þ¤Á¡£¤³¤ÎÌ¸Åç¤¬4Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤­¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Á¤ËÉ¬¤º¤¹¤ë¡× ¿·¿Í¤Î»³ÅÄÎ¶¼£¤µ¤ó(50)¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Ì¸Åç»ÔµÄ¤ò1´üÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÄ¹Áª¤Ø¤ÎÎ©¸õ