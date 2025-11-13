立憲民主党の野田佳彦代表は１３日に国会内で開いた同党「次の内閣」閣議に出席。高市早苗首相の経済対策などについて言及した。積極的な財政政策を打ち出す高市首相の影響で為替では、円が売られる?高市トレード?が続いている。冒頭、野田氏は党幹部たちを前に「私はどうしても為替と金利が気になっていまして物価高対策は構築しつつありながらも、今日も為替が一時１５５円台に行きました。円安に歯止めがかかっていません