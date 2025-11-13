岡山市北区の後楽園を優美な明かりで彩る「秋の幻想庭園」。あす（14日）開幕するのを前に、きょう（13日）午後5時ごろから試験点灯が行われています。 【写真を見る】岡山後楽園で「秋の幻想庭園」14日から約380個の照明が紅葉とともに照らされ幻想的に やわらかい光に包まれた夜の後楽園。きょう（13日）午後5時ごろから行われている「秋の幻想庭園」の試験点灯の様子です。 約380個の照明が秋らしい色とりどりの和傘や、