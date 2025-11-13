アイドルグループ「泡沫（うたかた）パーティーズ」の望月瑠愛（るあ）さんが、2025年11月6日にXを更新。「垢抜け」のビフォーアフターを公開した。「アイドル目指して努力した結果！！」望月さんはXで「アイドル目指して努力した結果！！」と切り出し、「高校3年生」と「アイドル（22歳）」の自身の横顔の写真を公開した。Xユーザーからは「この写真マジ物ですか？ すごいです」「ここまで可愛くなれてほんとにすごい！」「ほんま