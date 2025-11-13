鹿児島県内でインフルエンザの患者数が3週連続で増加しています。特に10代以下の若い世代の感染が広がっています。 県によりますと、県内57の医療機関から寄せられたインフルエンザの患者数は、今月9日までの1週間で229人でした。前の週より48人増え、3週連続で増加しています。 1医療機関あたりの感染者数は4.02人で、保健所別では、伊集院が20人と最も多く注意報基準となっていて、次いで西之表7.5人、川薩7人で、鹿児島市は3.