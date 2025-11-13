大学と地域連携のあり方について話し合う教育フォーラムが岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】岡山経済同友会の第25回「教育フォーラム」大学と地域連携のあり方について考える 教育フォーラムは、岡山経済同友会が毎年、開いているものです。 25回目の今回は、静岡で大学と地域の連携に取り組む組織の事務局長を招き、教育と地域連携の可能性についての講演が行われました。 静岡の事例を通して、