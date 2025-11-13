岡山のものづくり関連企業の製品や技術をアピールする展示商談会が、岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】【おかやまテクノロジー展】ものづくり関連企業220社の展示商談会独自の製品や技術をアピール【岡山】 「おかやまテクノロジー展」は、自社の製品開発力などを広くアピールしてもらい、大手メーカーとのマッチングや販路拡大につなげてもらおうと開かれたものです。