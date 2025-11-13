知人の消防職員のクレジットカード情報を不正に入手したとして、31歳の消防士の男が逮捕されました。男は容疑を認めているということです。割賦販売法違反の疑いで逮捕されたのは、静岡市消防局 清水消防署所属の消防士で静岡市清水区に住む31歳の男です。警察によりますと、容疑者の男は5月下旬ごろ、別の消防署に勤務する知人で20代の男性職員のクレジットカードの番号などの情報を、本人の承諾を得ず不正に入手した