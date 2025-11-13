欧州株英独指数がマイナス圏推移英ＦＴは前日の最高値から調整 東京時間19:45現在 英ＦＴＳＥ100 9875.07（-36.35-0.37%） 独ＤＡＸ24281.31（-100.15-0.42%） 仏ＣＡＣ40 8298.60（+57.36+0.70%） スイスＳＭＩ 12825.08（+31.34+0.25%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:45現在 ダウ平均先物DEC 25月限48406.00（+38.00+0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物D