アルバルク東京は11月12日の宇都宮ブレックス戦で67－65と競り勝ち、ホームで接戦を制した。10点ビハインドで迎えた第4クォーターに試合をひっくり返す展開となり、残り6分46秒には中村浩陸がコーナーから逆転の3ポイントシュートを沈めてみせた。その後、試合は一進一退の展開となったが、この日の中村は26分50秒の出場で12得点を記録し、攻守で重要な役割を担った。 試合後、