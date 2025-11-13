中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月13日】中国外交部の報道官は13日、李強（り・きょう）国務院総理がロシアのミシュスチン首相の招きに応じ、17、18両日にモスクワで開かれる上海協力機構（SCO）加盟国政府首脳（首相）理事会第24回会議に出席すると発表した。報道官はまた、李総理がザンビア政府の招きに応じ、19、20両日に同国を公式訪問し、さらに南アフリカ政府の招きに応じ、21〜23日にヨハネスブ