大阪・関西万博で人気となった「ミャクミャクスニーカー」を手がけるミズノ公式オンラインのXが12日に更新され、黒ミャクミャクスニーカーの“受注生産”販売が発表された。【写真】「神！！！」黒ミャクミャクスニーカービジュアル＆受注生産の発表ミャクミャクスニーカーの新作となるブラック×グレーカラーは、万博閉幕から約1ヶ月たった11月10日に発売が発表され、13日午後1時（※当初午前11時）から“数量限定販売”と予