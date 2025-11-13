東京都内のビルの出入り口付近で下半身を露出したとして、東京地検は１３日、アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」のメンバー、草間リチャード敬太容疑者（２９）を公然わいせつ罪で東京簡裁に略式起訴したと発表した。地検によると、草間容疑者は１０月４日朝、新宿区の雑居ビル１階の出入り口付近で下半身を露出したとされる。同日に警視庁に逮捕され、同月６日に釈放されていた。所属事務所の「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲ