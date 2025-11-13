Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１２日、東京・丸ビルで「ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩＢＲＩＧＨＴＨＯＬＩＤＡＹ２０２５『ＤｉｓｎｅｙＪＯＹＦＵＬＭＯＭＥＮＴＳ』ＣｅｌｅｂｒａｔｉｏｎＴｒｅｅ〈Ｍｉｃｋｅｙ＆Ｆｒｉｅｎｄｓ〉」点灯式に登場した。白を基調としたきらびやかな衣装で登場。ミッキーの新オフィシャルテーマソングを担当し、東京ドームライブではミッキーと共演するなど縁が深い。クリスマスの予定を聞