米の価格高騰が続くなか、新酒の季節を迎えました。香川県多度津町で、今シーズンの酒造りの成功を祈願する「初しぼりの儀」が行われました。 【写真を見る】西野金陵の多度津工場で毎年恒例の「初しぼりの儀」深みのある果実のような香りが特徴【香川】 酒造会社「西野金陵」の多度津工場で行われる、毎年恒例の儀式です。 しぼりたての新酒を神前に供え、来年4月まで続く酒造りの成功と安全を祈りました。 新酒には