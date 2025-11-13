プロ野球のドラフト会議で阪神タイガースから5位で指名を受けたオイシックスの能登嵩都投手が球団と仮契約を結びました。「できるだけ早く1軍を目指したい」と意気込みました。能登嵩都投手は11月13日、阪神との入団交渉に臨み仮契約を結びました。契約金は推定3500万円、年俸は推定660万円ということです。会見で契約金の使い道、そして阪神の選手となる意気込みを聞かれると…〈能登嵩都投手〉「奨学金を全部返したいです