11月15日に「U18日清食品トップリーグ」が️国立代々木競技場第二体育館で最終日を迎える。9月から続く長い戦いの末、優勝の可能性を残すのはここまで全勝している京都精華学園高校、5勝1敗としている岐阜女子高校と桜花学園高校だ。 優勝争いを繰り広げる京都精華学園と桜花学園は直接対決。2年連続3冠という絶対王政を築き上げていた京都精華学園だったが、今夏のインターハイではベスト8で敗退した。