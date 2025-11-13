岡山空襲から今年で80年。爆撃の目標地点だった場所に説明看板が設置され、きょう（13日）除幕式が行われました。 【写真を見る】岡山空襲の爆撃目標地点だった場所に説明看板を設置「戦争の悲惨さを後世に」 看板は、多くの人に歴史を伝え、平和を考えるきっかけにしてほしいと岡山市が岡山空襲の爆撃の目標地点、北区磨屋町の交差点付近に設置したものです。 80年前の1945年6月29日、アメリカ軍の爆撃機B－29による空