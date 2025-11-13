（花蓮中央社）13日午後1時ごろ、東部・花蓮県の馬太鞍渓のせき止め湖から水があふれ出した。せき止め湖は同日に形成が確認されていた。下流域にある万栄郷明利村に水が流れ込み、家屋が浸水するなどの被害が出ている。馬太鞍渓では7月にもせき止め湖が形成され、9月下旬に水があふれ出した際には下流域に大規模な洪水被害をもたらした。10月21日にも別のせき止め湖の形成が確認されており、今回あふれ出したせき止め湖は、既存の