ゲオホールディングスは11月13日、4K対応の液晶スマートテレビ「Oboni 4K対応液晶スマートテレビ」2機種を発売した。直販サイト「ゲオオンラインストア」や対象となる全国のゲオショップで順次販売を開始する。店頭価格は43V型が38,280円、50V型が43,780円。43V型の「BLS43RD10C」4K／HDR10規格に対応し、Google TVを搭載したスマートテレビ。Netflix、YouTube、Amazon Prime Videoといった映像配信アプリをプリインストールしてお