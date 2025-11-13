【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4人組ヒップホップクルー、東京感性が、11月19日に新曲「YUTAKA」を配信リリースすることが決定した。 ■注目の若手実力派クリエイターとともに制作された「YUTAKA」 今回リリースが決定した新曲「YUTAKA」は、現代に生きる我々の日常の中にある“豊かさ”をテーマに、等身大に自分自身と向き合ったライフソング。トラックメイカーにJowokiを迎え