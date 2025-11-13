※11月21日、東証グロース市場に上場予定のノースサンド [東証Ｇ]は13日、公開価格を発表した。 ●ノースサンド 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：11月21日 事業内容：総合コンサルティング事業 公開価格：1120円 仮条件決定日：1060円～1120円 想定発行価格：1060円 上場時発行済み株式数：6900万株 公募：900万株 売り出し：822万株 オ&#12540