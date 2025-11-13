Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。気温が下がってきて、毎日のバスタイムが尊く感じる今日この頃。寒さからくる体のこわばりや緊張感をほぐすために、アイデアを少しプラスして、入浴をより楽しんでみてはいかがでしょう？そこでおすすめしたいのが、湯船に浮かべるだけで自宅のお風呂が贅沢なヒノキ風呂に早変わりする「