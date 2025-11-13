お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（45）が13日に公開されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」内の番組「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。芸人になったきっかけを明かした。川村は「叔父が役者さんだった」と、母方の叔父が劇団民藝の劇団員であったと告白。「おじいちゃんが亡くなった時、その叔父さんが喪主だった。あいさつがめちゃくちゃウケてて、暗いはずのお葬式をこんなに明るく出来る