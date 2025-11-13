俳優の吉岡里帆（３２）が１３日、東京・浅草寺で行われた岡田准一（４４）主演のＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「『イクサガミ』戦神祭」に藤粼ゆみあ（１７）、清原果耶（２３）らと登壇した。明治１１年の日本を舞台にした時代劇バトルロワイヤル。吉岡は主人公・嵯峨愁二郎（岡田）の妻・嵯峨志乃を演じる。この日、東京の夜の気温は１３度以下だったにもかかわらず、吉岡は野外のステージに左肩を大きく露出した気合の黒ド