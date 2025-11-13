お笑いコンビ、ナイチンゲールダンスの中野なかるてぃん（31）とヤス（32）が13日、都内で11月28日発売の初ストーリー写真集「君とナイチンゲールダンス−もしも出会っていなかったなら−」（ヨシモトブックス）の取材会を行い、見どころを語った。ロングインタビューのほか、ぼる塾・田辺智加が2人をスタイリングする企画なども収録。ヤスはオファーに「ついに来たかと。待ち望んでいました」と喜び「マユリカさんが昔、ビキニ写